F1: Lewis Hamilton próximo de renovar com a Mercedes | AutoSport

A aparente incerteza sobre a continuidade de Lewis Hamilton na Mercedes levou a rumores de uma possível mudança por um contrato milionário para a Ferrari, apesar do piloto britânico ter insistido repetidamente que não tinha planos para deixar a equipa de Brackley, apesar das dificuldades que se têm sentido na estrutura.

Depois de ter conquistado o segundo lugar do Grande Prémio de Espanha, Hamilton disse à Sky que está concentrado em garantir que a equipa chegue a 2024 em pé de igualdade com a líder Red Bull e quando questionado sobre se a sua resposta significava que continuaria a pilotar pela equipa no próximo ano, o piloto admitiu que irá ter uma reunião com Toto Wolff na segunda-feira, podendo estar próximo da renovação.

“Bem, eu ainda não assinei nada”, disse Hamilton. “Mas vou encontrar-me com o Toto amanhã, por isso espero que consigamos fazer alguma coisa”. Hamilton tentou desvalorizar a reunião dizendo que esta era mais uma das muitas reuniões com Wolff, mas salientou que esta situação nunca afetou o seu desempenho. “Podem ver hoje os meus resultados, o meu desempenho não é afetado por isso. É sempre algo que está no fundo da nossa mente, por isso, assim que isso acaba, podemos concentrar-nos mais e pensar no futuro”, disse.