F1: Lewis Hamilton propõem timing definido para desenvolvimento dos carros | AutoSport

O que fazer para evitar períodos de dominância de certas equipas? É uma questão várias vezes colocada, mas que não tem tido a resposta que todos pretendem. As eras dominadoras de certas equipas continuam a surgir e parece haver pouco que se possa fazer para o evitar. Lewis Hamilton propôs uma solução

Para o piloto britânico propôs uma janela de tempo definida para o desenvolvimento do carro da próxima época. Há equipas que começam mal os anos e apontam logo baterias para a época seguinte, ganhando vantagem no tempo de desenvolvimento do carro. Outras equipas têm um avanço tal no campeonato que não precisam de desenvolver tanto o carro dessa época, focando-se no seguinte. Hamilton defende que limitar esse tempo a um período especifico poderia limitar eras de domínio:

“Não é contra ninguém em particular nem nada do género”, disse. “É óbvio que nos meus 17 anos no desporto, mesmo antes de eu cá chegar, houve períodos de domínio. E isso continua a acontecer. Tive muita sorte em ter um desses períodos que o Max [Verstappen] está a ter agora. Mas, da forma como as coisas estão a correr, vão continuar a acontecer vezes sem conta. E acho que não precisamos disso no desporto.”

“Na minha experiência pessoal, quando se está tão à frente, quando se está 100 pontos à frente, não é preciso desenvolver muito mais o carro e pode-se começar mais cedo a trabalhar no carro seguinte. E com um limite orçamental, isso significa gastar o dinheiro desse ano no carro do ano seguinte. Mas se todos tivessem um prazo, por exemplo, se todos soubessem quando é que podemos começar, seja qual for a data – outubro é demasiado tarde, provavelmente, mas 1 de agosto, algo do género – então ninguém tem um avanço e, nesse curto espaço de tempo, é uma verdadeira corrida para o futuro carro.”

“Não sei, talvez isso ajudasse todos a estarem mais próximos no ano seguinte. Posso estar enganado. Mas alguma coisa tem de mudar. Quando estávamos a ganhar campeonatos do mundo, podíamos começar mais cedo do que todos os outros.”

“E depois há equipas que não são competitivas”, disse Hamilton. “Então simplesmente não se preocuparam em trabalhar no carro atual. Se olharmos para a Brawn, eles concentraram-se totalmente no carro do ano seguinte desde o início, e depois e bateram em toda a gente. E isso não deveria ser possível, na minha opinião. Mas seria bom que nos próximos 20 anos não houvesse grandes intervalos de tempo em que uma equipa estivesse muito à frente, porque queremos ver melhores corridas.”