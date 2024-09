F1, Lewis Hamilton: “precisávamos de melhor equilíbrio no carro para conseguir mais…”

Lewis Hamilton terminou em quinto com George Russell em sétimo no Grande Prémio de Itália. Hamilton partiu de sexto, a atenção centrou-se em perceber como gerir os pneus sem sofrer de granulação e depois de trocar médios para pneus duros ambos os pilotos avaliaram a paragem única, mas decidiram-se pela paragem dupla depois de sofrerem com a granulação. Apesar de se esforçarem, nenhum dos pilotos conseguiu melhorar a sua posição e regressaram a casa em 5º (Hamilton) e 7º (Russell): “Não tivemos o ritmo para lutar por mais. Os McLaren e a Ferrari, em particular, estavam fortes. Consegui acompanhar o Sainz, mas não consegui fazer o stint mais longo e a paragem única que ele conseguiu. Se tivéssemos arrancado à frente dele, talvez tivéssemos conseguido aguentá-lo. No entanto, em última análise, precisávamos de um melhor equilíbrio com o carro para conseguir muito mais.

É uma pena sair de um fim de semana em que estávamos tão fortes sem mais para mostrar. Estivemos bem nos treinos e na qualificação, mas hoje não conseguimos igualar isso. O pelotão está agora tão equilibrado e vai ser fascinante ver o que acontece nas próximas corridas.

Vamos continuar a trabalhar arduamente e esperamos ter uma corrida mais forte em Baku, daqui a duas semanas.”