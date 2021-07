F1: Lewis Hamilton pouco entusiasmando com corridas Sprint | AutoSport

Está a chegar o momento da verdade para a ideia proposta das Corridas Sprint. Lewis Hamilton parece pouco entusiasmado.

Para o heptacampeão britânico a corrida sprint será apenas uma procissão de carros:

“Vamos ver como corre”, disse o piloto da Mercedes. “Mas posso imaginar que será uma procissão de carros, todos a seguirem-se uns aos outros. Espero que vejamos ultrapassagens mas há forte probabilidade de que não seja muito excitante”.

Algo que parece claro a todos é que este novo formato vai exigir muito mais das equipas nos treinos e trará mais imprevisibilidade à corrida, como explicou Mattia Binotto:

“Não teremos muito tempo para nos prepararmos para a qualificação e as corridas”, disse Mattia Binotto, chefe da equipa Ferrari. “Teremos de fazer muito na sessão de treinos na sexta-feira, e também temos os novos pneus Pirelli para testar num circuito muito diferente do da Áustria. Por isso sabemos que vamos para a qualificação com muito poucos dados. Depois disso, o carro estará em parc fermé, pelo que poderá ser um fim-de-semana bastante caótico”, acrescentou ele.