F1, Lewis Hamilton: “Portugal juntou-se aos meus circuitos favoritos”

Lewis Hamilton chega a Portugal na liderança do campeonato, e mostra-se confiante para aí permanecer. Depois de ter vencido em Portimão, no ano passado, revelou que o segredo para esse triunfo, depois duma má primeira volta foi: “manter-me calmo, ponderado e não cometer erros. Foi não desistir e encontrar o meu ritmo. Depois, focar-me em dar o máximo”, revelou. E foi exatamente assim que fez. Perdeu um pouco o norte nas primeiras voltas, mas depois ninguém o ‘agarrou’, mas agora espera uma corrida muito disputada: “Desta vez já conhecemos o circuito e o carro um pouco melhor, mas, uma vez que vamos a Portugal no início do ano, não sei se vamos encontrar um clima fresco como o ano passado ou se vai estar mais calor. Suponho que a Red Bull vá ser bastante forte em Portimão, pelo que vai certamente ser um bom desafio e uma boa corrida”, disse Lewis Hamilton, que voltou a reforçar gostar muito do Autódromo Internacional do Algarve, sendo mesmo agora, uma das suas pistas favoritas: “É uma pista fantástica para pilotar. Existem áreas onde não conseguimos ver as saídas, tem subidas, descidas, e em certas alturas apenas vemos céu. Tem uma combinação incrível de curvas, com a vantagem de conseguirmos fazer várias trajetórias, seguir e ultrapassar os outros carros. O circuito de Austin é um dos meus favoritos, mas Portugal juntou-se agora ao top”, disse.