F1: Lewis Hamilton poderá ser cidadão honorário do Brasil | AutoSport

A ligação entre Lewis Hamilton e o Brasil é cada vez maior e além da ligação emocional poderá haver também uma ligação oficial. Foi o deputado André Figueiredo (PDT-CE) que fez a proposta para que Lewis Hamilton se torne cidadão honorário do Brasil, proposta que aguarda aprovação da Câmara dos Deputados.

Hamilton já reagiu e mostrou-se muito honrado pela proposta, tendo referido que pretende passar mais tempo no Brasil:

“Quero passar mais tempo no Brasil”, disse Hamilton. “É uma cultura tão bela. Só estive no Rio e em São Paulo, mas quero voltar para o Natal, Ano Novo. O Neymar convida-me todos os anos, e o [surfista] Gabriel [Medina] convida-me todos os anos, mas nunca tive a oportunidade… estou à espera do meu passaporte brasileiro”.