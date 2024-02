F1: Lewis Hamilton pode levar Peter Bonnington para a Ferrari | AutoSport

A mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari poderá levar a mais saídas da Mercedes. É habitual os grandes pilotos levarem consigo homens e mulheres da sua confiança para os novos desafios e Hamilton poderá seguir essa tendência.

Lewis Hamilton vai juntar-se à Ferrari para a época de 2025, deixando a Mercedes e Peter ‘Bono’ Bonnington, o engenheiro de corrida de longa data de Hamilton, poderá mudar-se com o piloto britânico. Bonnington tem estado com a Mercedes desde o início da era Honda. Toto Wolff, chefe de equipa da Mercedes, reconhece que as discussões sobre a potencial mudança de Bonnington terão lugar nos próximos meses. No entanto, os desafios logísticos, como a conclusão da atual temporada com a Mercedes, podem complicar a transição. A Ferrari, com poucas caras conhecidas para Hamilton, pode sofrer uma remodelação se Bonnington entrar, afetando o papel de Riccardo Adami, que atualmente trabalha com Carlos Sainz.