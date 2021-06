F1: Lewis Hamilton pode baixar salário para novo contrato | AutoSport

Lewis Hamilton estará disposto a baixar o salário para acertar novo contrato com a Mercedes, publica o site britânico Express (Daily and Sunday Express), mas por outro lado, quer um aumento no bónus caso vença do campeonato do Mundo.

Segundo a publicação britânica, Toto Wolff quere resolver a questão do contrato de Hamilton nos próximos dias, até 15 de Junho e o piloto está disposta a baixar significativamente o seu salário, para chegar a acordo com a Mercedes para mais 12 meses, com a extensão possível até ao final de 2023.

Em negociação, para além do aumento para o dobro do estipulado agora do bónus em caso de vencer o campeonato, Hamilton terá colocado a questão de ficar com um lugar futuro na estrutura da Daimler.