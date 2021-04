F1, Lewis Hamilton: “Planeio estar aqui no próximo ano”

Lewis Hamilton confirmou ontem ser sua intenção manter-se na Fórmula 1 em 2022. Apesar de se saber há muito que não havia sinais de que pudesse dizer ‘basta’, foi a primeira vez que abertamente disse querer manter-se na disciplina para lá do final do seu contrato atual.

Os testes de pneus nem sempre dão grandes pistas sobre o que o futuro reserva, mas Lewis Hamilton revelou que o seu trabalho para a Pirelli na semana passada mostra o quão seriamente planeia estar na Fórmula 1 no próximo ano.

Hamilton lançou dúvidas sobre o seu futuro no início desta temporada, quando apenas assinou um contrato de um ano, admitindo que simplesmente não queria comprometer-se com nada mais nesta fase da sua carreira. Mas depois de passar um dia a testar os pneus de 2022 em Imola, Hamilton diz que a motivação para fazer o trabalho vem da vontade de ajudar a desenvolver um produto forte para o próximo ano e estar entre os pilotos que dele beneficiam.

“Bem, em primeiro lugar, nunca me voluntario para dias de testes e provavelmente é um dos primeiros em que o fiz, por isso lamentei imediatamente quando acordei de manhã no dia”, brincou Hamilton. “Fiquei tipo, ‘bolas! Mas não honestamente, em primeiro lugar estava numa pista muito boa para testar, por isso gostei do dia e o tempo estava bom. Planeio estar aqui no próximo ano e por isso quero ajudar a Pirelli e ajudá-los a ter um produto melhor.

“É algo que todos os pilotos desejaram – melhor desempenho – e por isso foi importante para mim avaliar onde está o ponto de partida e como posso ajudar. Portanto, do ponto de vista do piloto temos mais aderência mecânica, menos degradação… Portanto, penso que foi um bom teste e obviamente foi o primeiro passo com os pneus, mas definitivamente não foi um mau lugar para começar”.