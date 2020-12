F1, Lewis Hamilton: ” Penalizações não vão voltar a acontecer”

Lewis Hamilton vai ter mais cuidado para evitar penalizações. O piloto britânico teve um ano com algumas reprimendas dos comissários e pretende mudar isso.

Áustria, Itália e Rússia ficaram na memória do #44 pelas penalizações que teve de cumprir. Na Áustria pelo toque em Alex Albon, em Monza pela entrada no pit lane com luz vermelha e na Rússia por ter treinado arranque na saída do pit lane, numa zona onde tal não era permitido.

Como seria de esperar a reação do piloto não foi a melhor na altura, mas agora no fim do ano, Hamilton reconhece que exagerou e está determinado em evitar este tipo de penalizações:

“Em última análise, dizem-se coisas no calor do momento”, disse Hamilton. “Quando se sente que por vezes estamos a nadar contra uma maré, isso é uma reação humana. Olhando para trás, podemos sempre olhar e pensar que podemos fazer as coisas de forma diferente. Penso que crescemos. Este ano houve muito crescimento, penso eu, tanto como desporto como os passos que demos.”

“Raramente consigo ver os comissários, mas penso que com a FIA e com os comissários, tem havido um crescimento de respeito entre nós, e de compreensão”.

Hamilton disse que ainda não pensava que as penalizações que recebeu “fossem as penalizações necessárias”, mas reconheceu que “não me compete a mim pensar no que deve ser a penalização”. “Aprendi uma lição com isso, e eles não vão conseguir apanhar-me novamente, isso é certo”, disse Hamilton. “Só tenho de estar muito vigilante. Naturalmente, como atleta, estou sempre a tentar encontrar uma vantagem, estou sempre a tentar encontrar esse extra. Aprendi com isso, e não voltará a acontecer”.