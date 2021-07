F1: Hamilton pede que os húngaros votem no referendo ‘defesa dos direitos da comunidade LGBTQ+’ | AutoSport

Lewis Hamilton é cada vez mais uma voz a favor da igualdade de direitos e hoje, nas suas redes sociais, deixou mais uma mensagem direcionada ao público húngaro.

A Hungria aprovou recentemente uma lei que se foca no aumento da punição dos pedófilos condenados, mas foi aprovada uma emenda a 15 de Junho que proíbe a representação ou promoção da homossexualidade entre os menores de 18 anos. Publicidades e séries como Friends ou Harry Potter podem ser impedidas de passar em horário nobre E há também receios de que os jovens vulneráveis possam ser privados de apoio importante. O ensino da educação sexual nas escolas será limitado às pessoas aprovadas pelo governo. Ainda não é claro quais serão as penas por infringir a lei. Por altura do Euro surgiu também uma polémica com as autoridades alemãs a pedirem que o Allianz Arena fosse iluminado com as cores do arco íris (símbolo dos LGBT) no jogo com as seleções da Alemanha e da Hungria, mas a medida foi vetada pela UEFA. Este assunto tem causado muita discussão com a União Europeia a votar a favor de uma ação legal contra esta nova legislação.

Hamilton usou as suas redes sociais para deixar o seu apoio à comunidade afetada e apelou ao voto no referendo sobre esta matéria ainda sem data marcada, numa mensagem que poderá incomodar as autoridades húngaras:

“A todas as bonitas pessoas da Hungria. Neste Grande Prémio quero mostrar o meu apoio a todos os afetados pela lei anti LGBTQ+ deste governo. É inaceitável e cobarde que os que estão no governo passem uma lei assim. Todos devem ter a liberdade de serem eles próprios, independentemente do que gostem ou daquilo com que se identificam. Apelo às pessoas da Hungria para votarem no referendo para protegerem os direitos da comunidade LGBTQ+, eles precisam do nosso apoio mais que nunca. Por favor, dêem amor aos que vos rodeiam. O amor vence sempre. Envio-vos energias positivas.”

Temos visto cada vez mais iniciativas da F1 a apoiar a igualdade e a diversidade mas nem sempre os palcos que a competição pisa estão localizados em países onde se respeitam a igualdade e diversidade, sem falar noutros problemas de igual monta.