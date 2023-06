F1: Lewis Hamilton pede à Mercedes para se focar em 2024 | AutoSport

À oitava jornada (em 22), Max Verstrappen lidera o campeonato com 195 pontos, contra 125 de Sergio Pérez, seu colega de equipa. Fernando Alonso tem 117 pontos e não tem, para já, um carro preparado para lutar por vitórias. Parece que o título de Verstappen é uma inevitabilidade e, por isso, Lewis Hamilton pede à equipa que se foque em 2024.

Para o piloto britânico, não faz sentido olhar com muito afinco para esta temporada e é preferível olhar para o futuro:

“Para nós, estar lá em cima, ter batalhas com o Fernando no Aston e estar na segunda linha, tem sido ótimo. Estar no pódio duas corridas seguidas é realmente fantástico para nós. Também ficamos em quarto no Mónaco, por isso estamos definitivamente mais perto. E vai ser uma batalha de desenvolvimento, penso eu, durante o resto da época. Acho que a equipa do Max já está a trabalhar no carro do próximo ano, por isso temos de tirar um pouco os olhos da bola e concentrarmo-nos no próximo ano, mas sim, estamos felizes por estar lá em cima.”