F1: Lewis Hamilton pede 50 milhões para renovar

A renovação do contrato de Lewis Hamilton deverá conhecer novos desenvolvimentos em breve, mas os rumores apontam que o hexacampeão pretende um aumento salarial.

O Daily Mail cita uma fonte próxima do piloto britânico, afirmando que este pretende um salário de 50 milhões de dólares anuais. A situação económica que se vive não é a ideal, mas olhando para as receitas que a Mercedes tem conseguido ao longo das últimas época não seria de espantar que a estrutura alemã cedesse, embora tenha do seu lado o trunfo Sebastian Vettel que poderá servir para baixar o preço. Para já não passam de rumores e o cenário mais provável é a renovação. Já no caso de Valtteri Bottas será melhor esperar para ver.