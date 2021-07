F1: Lewis Hamilton passou mais tempo no simulador | AutoSport

Lewis Hamilton é conhecido por não passar muito tempo no simulador e no inicio da época disse que não fazia muito simulador, nem fazia track walks pois não via muita vantagem nisso. Mas o desafio da Red Bull está a levar o britânico a passar mais tempo no simulador

A Red Bull tem dominado as últimas corridas o que tem obrigado a Mercedes a tentar encontrar soluções para a falta de performance. Também Hamilton está a fazer o esforço extra com mais sessões no simulador:

Questionado sobre o seu trabalho no simulador, e se ele tinha gostado, Hamilton respondeu: “Bem, não posso dizer que tenha necessariamente gostado. Mas depois daquelas últimas corridas difíceis que tivemos, apenas fui para ver se havia alguma forma de poder ajudar a equipa a estar melhor preparada. Penso que houve algumas coisas boas, mas que não mudaram a vida, por isso continuarei a trabalhar com Anthony [Davidson, piloto do simulador da Mercedes] e temos [outros] pilotos que não estão aqui e que fazem muito trabalho [no simulador]. Vamos trabalhar nos processos de como comunicamos com eles num programa para que estejamos a testar as coisas certas. Por isso, penso que no geral tem sido positivo”.