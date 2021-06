F1, Lewis Hamilton: “Parece-me prematuro termos bancadas cheias em Silverstone” | AutoSport

Para Lewis Hamilton, bancadas cheias em Silverstone são motivo de alegria mas também de preocupação. O piloto britânico considera que a medida pode ser um pouco prematura.

Silverstone será novamente palco do GP da Grã Bretanha e desta vez irá ter bancadas cheias, o que não acontece desde 2019. Para Hamilton a notícia é boa, mas ao mesmo tempo preocupante:

“Não consigo dizer-vos como estou entusiasmado por ver pessoas e por ver os fãs britânicos porque são os melhores fãs do ano inteiro”, disse ele. “Mas vejo as notícias e ouço falar dos casos que estão a aumentar no Reino Unido. Portanto, desse lado, preocupo-me com as pessoas”.

“Não quero transformar isto em algo negativo”, salientou Hamilton. “Como disse, estou entusiasmado por ver tanta gente. Mas liguei as notícias esta manhã, e tenho estado a ver nos últimos dias, e sei que as taxas no Reino Unido aumentaram desde que as pessoas estão a facilitar um pouco e nem todos estão vacinados.”

“Por isso, preocupo-me com as pessoas. Mas li que a vacinação permite que menos pessoas vão parar ao hospital. Não sei, parece-me um pouco prematuro. Mas não é a minha escolha se as pessoas lá forem. Espero que aprendamos alguma coisa com isso, e espero que todos se mantenham seguros, mantenham a máscara posta. É isso que eu encorajaria todos, a continuar a lavar as mãos, a continuar a usar as vossas máscaras. Especialmente quando se está em grandes multidões”.