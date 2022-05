F1, Lewis Hamilton obtém isenção da FIA: 2 corridas | AutoSport

Lewis Hamilton tem duas corridas para retirar as ‘jóias’ que tem – e que pelos vistos não pode remover facilmente – e que são proibidas pelo Código Desportivo Internacional da FIA. Já se tinha falado nesta questão anteriormente, mas apesar de ter dito que a FIA se estava a preocupar demasiado com “questões menores”, a verdade é que vai mesmo ter que tirar o que tiver a mais, embora a FIA tenha dado aos pilotos, até ao GP do Mónaco, vai ter que o fazer, pois foi-lhe explicado que se tratam de questões de segurança. Hamilton já disse que vai retirar todas as jóias que puder para a corrida deste fim-de-semana em Miami, e foi-lhe concedida uma isenção até ao Mónaco, para o que não conseguisse remover facilmente.