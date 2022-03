F1, Lewis Hamilton: ” O carro é diferente de qualquer outro carro que conduzi no passado” | AutoSport

Lewis Hamilton falou dos desafios que encontrou na semana passada, quando conduziu pela primeira vez o Mercedes W13, primeiro monolugar da marca alemã para esta nova era. Tal como já tinha sido referido anteriormente, Hamilton confirmou que será preciso tratar os novos carros com cuidado e a condução tem de ser suave:

“O carro é muito diferente. É diferente de qualquer outro carro que eu tenha conduzido no passado. O equilíbrio aerodinâmico e a forma como muda, o equilíbrio mecânico e a forma como muda, a traseira baixa, é uma máquina muito diferente e vai exigir muita delicadeza e muito trabalho para descobrir como afiná-la com as diferentes ferramentas que temos”.