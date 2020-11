F1, Lewis Hamilton: Nunca desistam dos seus sonhos”

Lewis Hamilton igualou hoje os sete títulos mundiais de Michael Schumacher, aproveitando o momento em que diz saber ter o foco em si, para passar uma mensagem. Aqui fica ela: “Até hoje e mesmo depois de ter ultrapassado a meta, tenho estado a reunir os meus pensamentos sobre o que é mais importante para mim. Este ano tem sido tão imprevisível. Com a pandemia e obviamente a época a ser adiada por vários meses, tive o maior tempo de paragem que alguma vez existiu na minha vida. Deu-me a oportunidade de pensar realmente sobre o meu objetivo final. Sete Campeonatos Mundiais significam o mundo para mim, nem consigo descrever quanto, mas há ainda outra corrida que ainda temos de vencer”.



“Este ano fui conduzido não só pelo meu desejo de vencer na pista, mas também por um desejo de ajudar a impulsionar o nosso desporto, e o nosso mundo a tornar-se mais diversificado e inclusivo. Prometo-vos que não vou parar de lutar pela mudança. Temos um longo caminho a percorrer, mas continuarei a insistir na igualdade dentro do nosso desporto, e dentro do mundo maior em que vivemos”.



“Igualar o recorde de Michael Schumacher coloca-me em evidência, que eu sei que não existirá para sempre. Por isso, enquanto ela existir, quero pedir a todos que façam a sua parte para ajudar a criar um mundo mais igual. Sejamos mais acolhedores e mais bondosos uns com os outros. Vamos fazer com que a oportunidade não seja algo que dependa das raízes ou da cor da pele”.



“Nada é impossível. Uma força motriz para mim este ano foi dar o exemplo à próxima geração, para nunca desistir dos seus sonhos. Foi-me dito por muitos que o meu sonho era impossível, mas aqui estou eu. Quero que saibam que também o podem fazer. Nunca desistam, continuem a lutar, e vamos continuar a estar à altura da ocasião”.