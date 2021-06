F1, Lewis Hamilton: Novo contrato a ser discutido, Valtteri Bottas é o colega desejado | AutoSport

Lewis Hamilton confirmou que as conversações com a Mercedes para a assinatura de um novo contrato começaram. O piloto não adiantou muito mais, referindo apenas que gostaria de manter Valtteri Bottas como colega de equipa.

“Começámos a discutir”, disse Hamilton aos jornalistas. “Não há muito a dizer, mas começámos as discussões e as coisas estão positivas”. Depois do impasse no inverno com a renovação a ser de apenas uma época, mantendo a incerteza, parece que agora a permanência de Hamilton na equipa germânica começa a ganhar forma, o que nunca foi verdadeiramente questionado, ao contrário da vaga no outro lado da box.

Valtteri Bottas tem enfrentado um coro de críticas e as recentes prestações deixaram algo a desejar, com o “fantasma” George Russell a pairar sobre o finlandês. Russell é visto unanimemente como um dos grandes talentos da F1 e tendo contrato com a Mercedes, a lógica diz que é um dos principais candidatos ao lugar de Bottas. No entanto, Hamilton deixou clara a sua posição:“O Valtteri é agora o meu colega de equipa e ambos tivemos os nossos altos e baixos nas nossas carreiras”, disse ele. “Mas como eu disse, penso que ele é um companheiro de equipa fantástico e não vejo necessidade de mudar”.