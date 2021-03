F1, Lewis Hamilton: ” Nos próximos oito meses vou descobrir se estou pronto para parar ou não”

O tema da renovação de Lewis Hamilton será uma constante ao longo do ano, com a possibilidade da retirada de Hamilton da competição a estar também em cima da mesa. Mas o piloto da Mercedes admitiu que, neste momento, não está pronto para parar:

“Claro que temos estas mudanças que estão a acontecer no próximo ano, o que é excitante, e penso que esta pode ser a época mais excitante até agora.

“Temos novas equipas, novos formatos. Não me sinto como se estivesse no fim, mas apenas nos próximos oito meses, mais ou menos, vou descobrir se estou pronto para parar ou não. Penso que não o farei, mas nunca se sabe”.

“A posição em que estou não tem nada a ver com o facto de estarmos ou não a ganhar um campeonato”, disse ele. “Eu não desisto quando as coisas se complicam. Eu queria um acordo de um ano e sim, disse ao Toto que seria bom, se vamos trabalhar juntos no futuro, deveríamos falar sobre isso muito antes de Janeiro, imediatamente antes do início dos testes.”

“Estou totalmente comprometido com este desporto. Este desporto está, na minha opinião, o melhor sítio desde há algum tempo em termos dos progressos feitos. Estou realmente orgulhoso do que a F1 está a fazer em termos de reconhecimento de que tem uma grande plataforma para trabalhar em prol de um mundo melhor. E eu adoro o que estou a fazer. Cheguei mais entusiasmado, penso eu, do que há muito tempo. Acabei de dizer a Bono [engenheiro de corridas Peter Bonnington], ́Estou entusiasmado. Vamos ter uma grande batalha de uma forma ou de outra e é isso que gosto”.