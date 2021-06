F1, Lewis Hamilton: “No Mónaco a culpa foi de todos” | AutoSport

Lewis Hamilton voltou a falar da corrida do Mónaco, de má memória para a Mercedes. No final da corrida o piloto britânico foi muito crítico em relação ao trabalho da equipa, mas na conferência de imprensa de hoje fez questão de se incluir no lote de culpados pelo mau resultado.

“No calor do momento nem sempre se dizem as melhores coisas. A crítica construtiva é boa, mas à porta fechada. Não houve ninguém em especial que tivesse de ser culpado, eu fiz parte das pessoas que tomaram decisões. Ganhamos juntos, e perdemos juntos. Todos são tão dedicados, é isso que faz desta uma equipa tão grande. Não vale a pena apontar o dedo, temos de trabalhar em conjunto”, disse Hamilton, citado pelo De Telegraaf.