F1, Lewis Hamilton nega ter abordado a Red Bull | AutoSport

Depois do diretor da equipa da Red Bull, Christian Horner ter afirmado que um representante de Lewis Hamilton abordou a Red Bull, relativamente a uma possível ida do piloto inglês para a equipa de Milton Keynes, Lewis Hamilton já negou essas alegações, e diz que foi Horner a estabelecer o primeiro contacto: “falei com toda a gente, ninguém da minha equipa o contactou. No entanto, ele contactou-me para nos encontrarmos no final da época. E eu respondi-lhe: Espero que estejas bem, desejo-te tudo de bom, parabéns por uma época fantástica até agora e espero poder competir contigo num futuro próximo”, disse, acabando com o tema.

Como se percebe, alguém mente, mas se nos cingirmos ao fulcral da questão, Lewis Hamilton começou a temporada sem um contrato para 2024, houve muita especulação, mas em setembro o prolongamento do vínculo foi tornado público.