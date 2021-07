F1, Lewis Hamilton: “Não tinha a certeza se ia continuar” | AutoSport

Se no inverno tivemos uma autêntica novela, desta vez, a renovação de Lewis Hamilton com a Mercedes decorreu de forma tranquila, sem sobressaltos e sem tempo para que rumores se espalhassem

Lewis Hamilton explicou que o processo foi muito mais sereno do que a renovação de apenas um ano:

“Foi muito mais suave do que foi em Dezembro e Janeiro”, disse Hamilton. “Tive muito que fazer durante o Natal e o Ano Novo, foi um período stressante, e naturalmente estávamos a fazê-lo por Zoom, que nem sempre é o mais produtivo quando se está a ter estas conversas. Esta foi muito mais fácil. Toto [Wolff] e eu passámos muito mais tempo juntos, cara a cara. O contrato passado ia ser potencialmente de dois anos e eu pedi que fosse de um ano porque tínhamos passado por uma pandemia e havia muita mudança no mundo. Além disso, não tinha a certeza se iria continuar ou não.”

“Mas comecei o ano e tive o melhor e mais agradável início de época, estou a desfrutar desta montanha-russa que estamos a ter, e o melhor foi conseguir fazer isto antes das férias de Verão. Por isso, agora podemos concentrar-nos em ser a melhor equipa que podemos ser”.

“Aposto sempre em mim próprio. Quando faço estes negócios, não penso ‘E se eu não estiver bem?’. Sei que vou estar bem porque sei como o fazer e o trabalho que preciso de fazer para poder estar ao melhor nível”.

Quanto à Mercedes, Hamilton disse: “Provavelmente para a longevidade da equipa, para a confiança, é importante que essas coisas sejam feitas o mais rápido possível. Já tínhamos dito que queríamos continuar juntos, temos uma relação incrível, um grupo incrível de parceiros, é excitante ver o que a Mercedes está a fazer, o apoio que me deram durante este período, melhorando o carro pelo segundo ano consecutivo, e realmente pressionando por um ambiente mais inclusivo e diversificado. É incrível a viagem que tivemos e uma nova parte da viagem que iniciámos. Com certeza, há vários anos, só podia ter sonhado em estar nesta posição, e estou entusiasmado com o que está para vir”.

Já Toto Wolff considera que este não será o último contrato de Hamilton:

“Tenho quase a certeza que não é o seu último contrato”, disse ele à F1. “Penso que ele pensa sempre que este pode ser o seu último contrato e, de certa forma, mantém as opções em aberto para o último. Mas não, não vai ser o seu último”.

“Foi muito fácil”, disse Wolff ao Sky F1 sobre a renovação. “Não queríamos cometer o erro que cometemos da última vez, quando o arrastamos durante todo o ano, simplesmente porque estávamos ocupados com corridas. Desta vez pensámos que era um campeonato mais difícil e queremos ter estabilidade na equipa. Lewis e eu fomos bastante claros desde o início de que isto iria para continuar”.