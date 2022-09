F1, Lewis Hamilton: “não tenho dúvidas de que estaremos na luta por vitórias no próximo ano” | AutoSport

Toto Wolff tinha já avisado que os próximos dois meses de desenvolvimento do monolugar da Mercedes para 2023 são bastante importantes para que a equipa regresse às vitórias na próxima temporada e à luta pelo campeonato. O heptacampeão do mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton diz acreditar que a equipa é capaz de resolver os problemas que ainda persistem no W13 e apresentar um monolugar para a próxima época capaz de os levar de novo para a frente do pelotão.

Em 2012 a Mercedes terminou a temporada no quinto lugar do campeonato de construtores de Fórmula 1 – eram ainda pilotos Nico Rosberg e Michael Schumacher – com uma vitória conquistada. Este ano, e depois de oito conquistas consecutivas do título mundial entre os construtores, a Mercedes está afastada da discussão pelas vitórias, algo que os responsáveis e pilotos querem mudar em 2023. Embora a Mercedes ainda não tenha conseguido conquistar a tão desejada vitória, acreditam que o desenvolvimento do monolugar do próximo ano permitirá mais progressos do que até agora.

“Há potencial no carro”, disse Hamilton, citado pelo Motorsport.com. “Temos ’downforce’, só que em algumas pistas não somos capazes de fazer uso. E as questões ao pilotar o carro [oscilações], claro, é uma área em que podemos sempre ser melhores. Por isso, sinto-me confortável com a direção que estamos a tomar. Tenho 1000% de confiança nos rapazes da fábrica, que estão a juntar todas estas peças do puzzle, e não tenho dúvidas de que estaremos na luta por vitórias no próximo ano”.

O companheiro de equipa de Hamilton, George Russell afirmou anteriormente que qualquer conceito estava em cima da mesa, com a equipa a poder optar pelo mesmo design dos flancos, que tanto deu que falar quando foi apresentado, ou dar uma passo atrás nessa questão e tomar outra direção.