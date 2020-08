F1: Lewis Hamilton não sente que este seja o momento para negociações

Depois de se saber que Valtteri Bottas fica na Mercedes em 2021 (CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS), o campeão mundial, Lewis Hamilton, afirmou que não se sente pronto ainda para assinar um novo acordo com a Mercedes.

Na conferência de imprensa para o Grande Prémio, Hamilton afirmou: “Não parece ser o momento certo para me sentar a negociar, com tantas pessoas a perderem empregos no mundo. Quero continuar com a equipa e não é um grande esforço sentar-me com eles, mas, neste momento não me sinto confortável, por isso, vou esperar mais um tempo”.

“Não estou a falar com mais ninguém e estou ansioso por continuar, particularmente porque acabámos de iniciar um novo capítulo como equipa”.