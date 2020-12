F1, Lewis Hamilton: “Não preciso de defender o Valtteri [Bottas]”

Valtteri Bottas faz parte da equipa da Mercedes desde 2017, mas a sua estadia na equipa de Brackley tem sido marcada por inúmeras comparações a Lewis Hamilton.

Em 2020, o finlandês viu o seu lugar ser posto à prova após George Russell ter pilotado o W11 no Grande Prémio do Sakhir. Na qualificação, Bottas bateu Russell, mas por apenas 0.026s. Na corrida, um arranque excelente do britânico viu Bottas relegado para a segunda posição durante grande parte da corrida.

Para o seu colega de equipa, Lewis Hamilton: “Ele [Bottas] não precisa de defender a sua performance, nem eu o preciso de fazer. Acho que ele continua a trabalhar e por vezes estamos muito perto em termos de qualificações”.

“Como já disse, nunca é fácil ter um colega de equipa forte. É sempre uma batalha, mental e emocional, durante o ano inteiro. Sei que para o ano ele vai dar mais passos em frente, por isso tenho de continuar a trabalhar e a encontrar mais velocidade”, concluiu Hamilton, em declarações ao autosport.com.