F1, Lewis Hamilton: “Não podia estar mais feliz por realizar este sonho”

Lewis Hamilton está a visitar a sede da Ferrari em Maranello, marcando o seu primeiro compromisso oficial desde que se juntou à equipa no início do ano. O sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, que anunciou a sua mudança surpresa da Mercedes há quase um ano, expressou entusiasmo por realizar o seu sonho de correr pela Ferrari, chamando-lhe um momento histórico.

Hamilton passa por um programa de iniciação, encontrando-se com o chefe de equipa Fred Vasseur, o diretor-executivo Benedetto Vigna e Piero Ferrari, o filho do fundador Enzo Ferrari. Também visitou vários departamentos da equipa e posou para fotografias no exterior da casa de Enzo Ferrari e com um F40, o seu carro de estrada favorito da Ferrari.

“Há alguns dias que sabemos que vamos recordar para sempre e hoje, o meu primeiro como piloto da Ferrari, é um desses dias”, publicou Hamilton nas redes sociais na segunda-feira, enquanto posava em Maranello. “Tive a sorte de conseguir coisas na minha carreira que nunca pensei serem possíveis, mas parte de mim sempre se agarrou ao sonho de correr de vermelho. Não podia estar mais feliz por realizar esse sonho hoje. Hoje começamos uma nova era na história desta equipa icónica e mal posso esperar para ver a história que vamos escrever juntos.”

A Ferrari confirmou que Hamilton irá testar um carro com pelo menos dois anos de idade no final desta semana, se as condições climatéricas o permitirem, de acordo com os regulamentos da F1. Os testes de Hamilton estão limitados a 1.000 km, mas o chefe de equipa Vasseur mostrou-se confiante na sua capacidade de se adaptar rapidamente, dada a sua vasta experiência.