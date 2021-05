F1, Lewis Hamilton: “Não podemos ter outro fim-de-semana como o Mónaco” | AutoSport

Lewis Hamilton alerta que nem ele nem a Mercedes se podem dar ao luxo de ter outro fim-de-semana como o Grande Prémio do Mónaco, pois a luta pelo título entre ele e Max Verstappen é este ano bem mais dura. Nos primeiros quatro Grandes Prémios do ano assistiram-se a batalhas roda-a-roda entre Hamilton e Verstappen e o primeiro emergiu 14 pontos à frente na classificação dos pilotos, mas depois deste sétimo lugar no Mónaco, em boa parte devido à má decisão estratégica da Mercedes, Verstappen passou a liderar a competição: “Há um longo, longo caminho a percorrer”, disse Hamilton após o Grande Prémio do Mónaco. “Não podemos permitir-nos outro fim-de-semana como este, mas estou grato por ter terminado e obtido alguns pontos, a volta mais rápida; cada ponto obtido num fim-de-semana mau como este pode, pode contar para algo no final. Estou contente por a corrida ter terminado. Já o disse vezes sem conta: [não importa] em que posição se está, esta pista não é divertida para correr, não se pode ultrapassar. Claro, é uma grande vitória, mas mesmo quando se está a ganhar e muito à frente, também é aborrecido.

Tenho a certeza que para o Max foi uma tarde bastante fria para ele. Para mim, vou desligar-me. O fim-de-semana está feito – provavelmente não voltarei a olhar para esta corrida, somente para compreender onde perdi, potencialmente, três lugares, por exemplo, caso contrário concentrar-me-ei noutra coisa”.

“Tenho levado isto a sério o ano todo, estas corridas, e ganhámos corridas que não deveríamos ter ganho, como no Bahrein, mas ainda não acabou”, concluiu ele.