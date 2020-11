F1, Lewis Hamilton: “Não penso parar por causa do acidente”

Ninguém ficou indiferente ao violento acidente de Romain Grosjean e Lewis Hamilton foi o primeiro a reagir nas redes sociais. No fim da corrida, o britânico reconheceu os riscos, mas não pretende parar apesar disso.

Para Hamilton, os riscos são inerentes à competição e lidar com eles é um hábito que foi adquirindo. Mas não é isso que assusta Hamilton, mesmo depois de tantas conquistas:

“Claro que é importante continuar a respeitar o desporto e os perigos que existem. Compito há 27 anos e vi, desde criança até ao Jules [Bianchi], este tipo de coisas. Quando eu tinha nove anos, vi uma criança morrer no mesmo dia em que ganhei uma corrida, por isso sempre estive ciente dos perigos e riscos que corro. Com certeza, à medida que avançamos na vida, diria que provavelmente questiono isso mais do que quando tinha meus 20 e poucos anos. No caso do Romain, pensei, ‘Jesus, ele tem mulher e filhos’. Deve ser algo em que ele com certeza terá que pensar muito.”

“É um privilégio poder fazer o que fazemos, mas há muita vida também e muitas outras coisas para fazer além disto. Aquele acidente foi enorme, e a segurança lembra-nos o ótimo trabalho que foi feito, mas mais precisa ser feito para que possamos continuar.”

“Eu não tenho nenhum medo. Tenho a certeza de que todos nós simplesmente voltaremos e fazemos o que fazemos. Não estou a pensar em parar por causa daquele.”