F1, Lewis Hamilton: “Não ligo aos recordes” | AutoSport

Lewis Hamilton não está na luta pelo título e procura ainda a primeira vitória do ano, numa época que se pode considerar abaixo das expectativas, mas há ainda recordes que o britânico pode bater. Um deles é o de conseguir uma vitória a cada época.

Michael Schumacher e Lewis Hamilton conseguiram vencer pelo menos uma corrida em 15 épocas consecutivas. Se Hamilton vencer este ano, suplanta o Barão Vermelho, mas o britânico não parece muito interessado nos recordes, tentando apenas chegar às vitórias:

“Estou grato por todos os anos termos tido, desde 2007, a oportunidade de ganhar”, disse ele. “Acredito que este ano vamos ter uma oportunidade, [ainda há] algumas corridas por fazer. E isso é definitivamente um grande objetivo para nós, voltar à frente e lutar pela liderança. Não estou concentrado no recorde, mas, claro, estou a tentar obter essa vitória este ano”, disse Hamilton. “Mas o recorde não é importante para mim, porque não me preocupo com os recordes em geral”.