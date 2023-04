F1, Lewis Hamilton: “Não gosto de pilotar carros fracos, mas gosto do desafio” | AutoSport

Lewis Hamilton, pelo segundo ano consecutivo, enfrenta um arranque de época desafiante, com um carro pouco competitivo. O piloto da Mercedes admitiu não gostar de pilotar carros pouco competitivos, mas gostar do desafio de tentar tirar o máximo possível.

A paixão de Hamilton pela F1 não esmoreceu apesar de dois anos longe do título, O heptacampeão corre para vencer, mas quando não tem essa oportunidade, tenta encontrar motivação nas pequenas vitórias:

“Não gosto de pilotar um carro que não é o carro que pretendíamos ter”, disse Hamilton. “Mas adoro aquele desafio de ‘o que posso fazer com ele? As vitórias não são possíveis neste momento, por isso qual é o máximo que podemos obter? Podemos ser um pouco atrevidos e se o quinto é o objetivo, será que podemos obter um quarto ou um terceiro lugar? Ter a certeza de que somos consistentes e de que estamos em forma e prontos para que quando o carro fica mais competitivo de repente e é o carro com que sonhaste estar pronto?”

“Estou pronto para ganhar o campeonato. Preparei da melhor maneira possível este ano, penso que a melhor coisa que alguma vez preparei. E se o carro vier amanhã correto, estarei pronto para lutar pelo campeonato. Não é esse o caso e a realidade no momento. Mas trabalho com todos para lá chegar”.