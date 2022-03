F1, Lewis Hamilton: “Não esperava um pedido de desculpas” | AutoSport

Ficamos ontem a conhecer o conteúdo do relatório da investigação FIA sobre o sucedido na última corrida no Bahrein. Ninguém ficou surpreendido com o conteúdo, que não altera em nada os factos.

Do que se pode ler no relatório, a culpa é, em parte, colocada em Michael Masi (“erro humano”) mas ao mesmo tempo tenta desvalorizar esse erro com as várias interpretações possíveis do regulamento. Não se esperava muito mais mas o episódio de Abu Dhabi vai obrigar a que nunca mais se cometam erros destes.

Lewis Hamilton ainda não leu o relatório mas não esperava um pedido de desculpas por parte da FIA. Hamilton explicou que a simples publicação do relatório completo era um “passo positivo” para a FIA.

“Vou lê-lo após o fim-de-semana, mas não esperava um pedido de desculpas e não é algo em que esteja realmente concentrado”, disse Hamilton. “Sabemos que é assim que as coisas são e que provavelmente não ia acontecer, mas o facto é que pelo menos há essa transparência. [Disseram] que é um erro humano e penso que é um passo positivo. Infelizmente não podemos voltar atrás e mudar o passado, por isso foco-me apenas no que posso fazer agora, tentando moldar o futuro, trabalhando com esta equipa e tentando colocar este carro dentro de a janela ótima “.