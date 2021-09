F1: Lewis Hamilton: “Não deverei correr durante muito mais tempo” | AutoSport

Lewis Hamilton admitiu que não deverá manter-se na F1 muito mais tempo, apesar de reconhecer que o cenário pode mudar.

Hamilton, que é neste momento um dos pilotos mais experientes da grelha, sabe que não tem muitos mais anos pela frente e admitiu à Ziggo que não deverá correr durante muito mais tempo :

“Não consigo imaginar-me a correr durante muito mais tempo, mas pode mudar. Todos os anos, está-se num lugar diferente. Talvez não estejamos numa pandemia no próximo ano e as coisas mudem. Eu diria que a pandemia provavelmente encurtou as minhas expectativas quanto ao tempo que gostaria de ficar, mas as coisas podem mudar. O que eu sei é que neste momento adoro fazer o que estou a fazer. Adoro ainda estar aqui e espero merecer ainda estar aqui”.

Hamilton também foi convidado durante a entrevista a apontar as suas melhores e piores qualidades.

“Digamos que a minha pior qualidade é provavelmente que odeio perder. Não sei…com certeza, tenho definitivamente más qualidades. Sou muito mau a comunicar, sou muito mau a manter o contacto com as pessoas, tenho uma péssima memória. As minhas melhores qualidades? Eu diria…gosto de pensar que sou realmente bom com crianças. Eu adoro crianças e família”.