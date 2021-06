F1, Lewis Hamilton: “Não acho que tenha sido culpa da Pirelli” | AutoSport

Lewis Hamilton defendeu publicamente a Pirelli no caso das falhas em Baku. O campeão britânico afirmou claramente que não se podia colocar a culpa no fornecedor de pneus.

A Pirelli alegou que as falhas não foram causadas por um defeito nos pneus mas sim pela forma como Aston Martin e Red Bull os estavam a usar os pneus no que respeita aos níveis de pressão, algo prontamente negado pelas equipas. Para Lewis Hamilton há equipas que têm usado pressões inferiores às que foram estipuladas pela Pirelli:

“Como sabem todos os fins-de-semana, sempre que há uma falha, eles colocam sempre mais pressão – o que lhe diz alguma coisa. Na maior parte das vezes, os pneus não estão a ser usados com as pressões que estão a ser pedidas. Não tivemos qualquer problema com os nossos pneus. Penso que fizeram um excelente trabalho com os pneus este ano, são mais robustos do que antes, e neste caso em particular, não penso que a Pirelli esteja em falta”.

“No final do dia, a segurança é sempre a prioridade e para mim e a minha equipa, tem havido regras e diretrizes claras sobre como temos de usar os pneus”, acrescentou o piloto da Mercedes. “Por isso fiquei naturalmente muito surpreendido ao ver que a FIA tinha de clarificar essas regras e orientações, o que, obviamente, se pode tirar daí o que se quer”.

“Estou feliz por eles terem reconhecido que precisam de esclarecer isso, e penso que o que é importante a partir de agora é como eles vão fiscalizar isso, porque não têm estado a fazê-lo na forma como os pneus estão a ser utilizados, a pressão dos pneus, a temperatura dos pneus. É ótimo que eles tenham feito uma diretiva técnica, mas agora é preciso ação, para nos certificarmos de que é igual em toda a grelha”.