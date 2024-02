F1: Lewis Hamilton na Ferrari pode ser benéfica para ambas as partes, diz Verstappen | AutoSport

A mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari, como temos vindo a saber nas últimas semanas, apanhou de surpresa a grande maioria dos protagonistas da Fórmula 1. Para o atual campeão do Mundo Max Verstappen, a ida do piloto britânico para a equipa italiana pode ser benéfica para ambas as partes, admitindo ao mesmo tempo que não se sente atraído para rumar a Maranello neste momento, apesar de não dizer “nunca”.

“Se esse é o sonho e o objetivo dele, ótimo”, disse Max Verstappen à margem da apresentação do programa de 2024 da da Red Bull. “Não sabemos as conversas que tiveram na Mercedes, na Ferrari, o que foi prometido, o que eles acham que pode acontecer, por isso, não podemos fazer uma avaliação honesta do nosso lado, porque é que ele tomaria essa decisão. Se ele está contente com a mudança, então deve ir”.

O piloto neerlandês considera que Hamilton vestido de vermelho e aos comandos de um carro italiano “vai ser porreiro”, acrescentando Verstappen que espera “que seja um sucesso” para a equipa e o piloto, “mas neste momento não se sabe”.

Questionado se algum dia podia considerar uma ida para a Ferrari, Verstappen sublinhou que está “feliz” na Red Bull. “Não quero parecer desrespeitoso ou algo do género, tenho muito respeito pela marca Ferrari, mas estou muito feliz onde estou neste momento. Sinto-me confortável no ambiente em que estou, por isso, para mim, não é algo que queira mudar, mas, mais uma vez, também na minha vida, com o que já vivi até agora, nunca digo nunca às coisas”, disse Verstappen.