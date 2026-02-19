F1: Lewis Hamilton muito mais confiante nesta nova época

Depois de uma travessia do deserto que a era do “efeito solo” provocou, exacerbada pela entrada na Ferrari no ano passado, Lewis Hamilton mostrou-se confiante antes do início da temporada de 2026, afirmando sentir-se numa fase pessoal e desportiva mais sólida após um ano de adaptação na Scuderia.

O britânico destacou o trabalho realizado durante o inverno, tanto ao nível físico como mental, e sublinhou a ligação mais forte ao novo monolugar, no qual participou ativamente durante o desenvolvimento em simulador. Com a introdução de novos regulamentos técnicos, considera existir uma oportunidade de recomeço para a equipa italiana após um campeonato anterior irregular.

Hamilton reforçou ainda a confiança no projeto a longo prazo, explicando que sempre encarou a transformação competitiva da Ferrari como um processo gradual e não imediato.

“Tento sempre começar uma temporada com confiança, embora surjam sempre desafios diferentes pelo caminho”, afirmou Lewis Hamilton, citado pela Sky Sports. “Passei por muita coisa e, para mim, o ano passado já ficou para trás. Passei muito tempo neste inverno a reconstruir-me, a recentrar-me e a colocar corpo e mente num lugar muito melhor. Sinceramente, pessoalmente sinto-me no melhor momento em muito tempo, também depois de reorganizar algumas coisas dentro da minha equipa.”

“Com o carro, acho que começámos bastante bem. É uma fase entusiasmante com esta nova geração, porque tudo é novo e estamos todos a tentar perceber como funciona. No ano passado estava preso a um carro que herdei. Este é um carro em cujo desenvolvimento participei no simulador — há um pouco do meu ADN nele — e sinto-me muito mais ligado a ele.”

“A minha crença na equipa mantém-se exatamente igual. Tenho 100% de confiança nesta equipa e no que é capaz, foi por isso que assinei. Sabia que não seria algo imediato. Assinei um contrato mais longo porque percebia que isto é um processo. Aprendemos imenso como equipa no ano passado e fizemos mudanças. Todos querem melhorar constantemente e trabalhar melhor em conjunto — e isso deixa-me entusiasmado para o futuro”, concluiu Lewis Hamilton à mesma fonte.