F1, Lewis Hamilton: “McLaren pode lutar connosco”

Lewis Hamilton acredita que a sua antiga equipa, a McLaren, pode estar na luta na temporada de 2021 da Fórmula 1.

Depois de ter terminado 2020 na terceira posição do Campeonato de Construtores, em 2021 a equipa britânica muda de unidade de potência, recebendo a da Mercedes e deixando a Renault.

“Fiquei muito contente de ver a McLaren tão perto. Foi muito bom vê-los no final do ano com um bom carro e talvez consigam lutar connosco este ano. Eles terão algumas mudanças e vão usar o nosso motor”, afirmou Hamilton.

“Se isso fizer com que a luta pelo campeonato seja a três, acho que seria algo muito bom para os adeptos”, finalizou Hamilton.