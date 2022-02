F1, Lewis Hamilton: “Max Verstappen fez o que qualquer piloto faria” | AutoSport

Lewis Hamilton fez questão de afastar qualquer sinal de rancor sobre o que aconteceu em Abu Dhabi com Max Verstappen. O piloto britânico mostrou de forma clara que não tem qualquer problema com o agora campeão da Red Bull.

“Isto não tem nada a ver com Max”, sublinhou o sete vezes campeão. “Max fez tudo o que um piloto faria, dada a oportunidade que lhe foi dada. Ele é um grande piloto e nós vamos entrar noutra batalha como fizemos no ano passado com o comportamento indicado… vamos obviamente crescer pelas experiências que tivemos no ano passado. [Não tenho] quaisquer problemas com ele. Não tenho ressentimentos com ninguém. Acho que isso nunca é bom, por isso sigo em frente. Não me detenho no passado e, como disse antes, sinto-me fresco e totalmente concentrado. Não tenho nada que me impeça de avançar este ano. Não que o tivesse no ano passado, mas não vou deixar que essa experiência seja uma dessas”.