F1, Lewis Hamilton: Las Vegas “poderá ser a melhor corrida de todos os tempos” | AutoSport

Las Vegas vai acolher a penúltima ronda da temporada de 2023 da Fórmula 1, com uma pista a ser criada em algumas das zonas mais conhecidas da cidade dos casinos. O novo circuito citadino de Las Vegas apresenta longas rectas e algumas curvas que deverão ser atacadas em aceleração, mas desde que foi revelado em março, os organizadores acrescentaram um novo complexo, entre as curvas sete a nove, alterando o que era anteriormente uma curva de 180 graus.

George Russell, Lewis Hamilton e Sergio Pérez já estiveram em Las Vegas numa ação promocional e ambos os pilotos da Mercedes gostaram do que viram e sentiram. Russell pensa que o traçado será rápido, embora não o considere muito desafiante para os pilotos da Fórmula 1. Acredita que a pista pode criar condições para uma boa corrida para os fãs, mas “não creio que este seja provavelmente o mais excitante para pilotar”.

Lewis Hamilton, por seu turno, acredita que a nova corrida do calendário pode ser a “melhor corrida de todos os tempos”. “Estou tão entusiasmado por estar em Las Vegas”, disse Hamilton após a promoção do evento no fim de semana passado. “Basta conduzir pela ‘Strip’ [uma secção da Las Vegas Boulevard], ver filmes passados em Las Vegas, as luzes… esta corrida pode certamente ser a melhor corrida de todos os tempos”.

Enquanto Hamilton diz que a Mercedes está determinada a vencer a primeira corrida em Las Vegas, espera desfrutar da cultura da cidade enquanto lá estiver. “Temos corridas em Singapura, o Mónaco é bastante caótico. Definitivamente não vai ser fácil, mas estaremos aqui para tentar ganhar a corrida”, concluiu.