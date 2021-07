F1: Lewis Hamilton lançou uma fundação e doou 20 milhões de libras | AutoSport

Lewis Hamilton tem estado ligado a diversas causas e mais recentemente tem sido um dos rostos da luta pela igualdade. Hoje o campeão britânico lançou uma fundação de caridade à qual irá doar 20 milhões de libras.

A “Missão 44” foi criada para apoiar, defender e habilitar os jovens de grupos sub-representados no Reino Unido. A contribuição financeira de Hamilton será utilizada para apoiar organizações e programas que reduzam as diferenças nos sistemas de emprego e educação, através de parcerias, colaborações, concessão de subsídios e advocacia.

“Apoiar as ambições dos jovens sub-representados sempre foi importante para mim e a Missão 44 representa o meu empenho em criar uma verdadeira mudança dentro desta comunidade”, disse Hamilton. “No início da minha vida, senti como vir de um meio sub-representado pode afetar o futuro, mas, felizmente para mim, fui capaz de superar essas probabilidades através da oportunidade e do apoio. Quero assegurar-me de que outros jovens de origens semelhantes sejam capazes de fazer o mesmo”.

Esta nova fundação trabalhará também com o projeto Ignite da Mercedes que pretende aumentar a diversidade e a inclusão no seio da equipa de F1, com a Comissão Hamilton que tem avaliado a diversidade na F1 e o acesso a oportunidade para todos os jovens.

“Estou tão grato por a Mercedes se juntar a mim na nossa iniciativa Ignite, com o objetivo de melhorar a representação no seio da indústria automóvel. As conclusões da Comissão Hamilton e as suas recomendações forneceram-nos uma base fantástica para iniciarmos o nosso trabalho. A mudança dentro da indústria há muito que era necessária, mas estamos agora firmemente no caminho da sua transformação para melhor”.

O diretor da equipa da Mercedes, Toto Wolff apoia esta iniciativa: “Estamos encantados e orgulhosos de estar ao lado de Lewis para o anúncio da Missão 44 e da iniciativa Ignite. Lewis há muito que fala dos desafios que tem enfrentado no desporto automóvel. A sua determinação em transformar a sua experiência numa ação tão poderosa e decisiva é uma medida tanto do seu carácter como do seu inabalável empenho em apoiar as pessoas a realizarem o seu potencial. Na Mercedes, ouvimos e trabalhámos de perto com Lewis ao longo do último ano para compreender como podemos ajudar a abrir o nosso desporto para conseguir uma força de trabalho mais diversificada e inclusiva dentro da nossa própria equipa. A oportunidade de trabalhar em conjunto através da Ignite, com a Missão 44 e o nosso próprio programa Accelerate 25, é ao mesmo tempo excitante e desafiante. Estamos ansiosos por começar e esperamos que as nossas ações permitam que muito mais pessoas possam experimentar as emoções do desporto motorizado no futuro”.

A Missão 44 irá concentrar-se em três áreas-chave: