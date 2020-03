F1: Lewis Hamilton lança aviso

Com o surto de COVID-19 a ganhar cada vez mais força, Lewis Hamilton deixou um aviso para todos.

A F1 está numa fase complicada em que o arranque da competição não aconteceu e não se sabe ainda quando voltaremos a ter corridas. No entanto nada disso é importante agora, com a saúde a estar em primeiro lugar. Lewis Hamilton lançou um aviso e recomendações para todos:

“Olá a todos, como todos sabem, o coronavírus é muito, muito sério e é muito importante que todos trabalhemos juntos para ajudar a reduzir a propagação desse vírus. Uma das maneiras de fazer isso é lavar as mãos, e isso nos ajudará a evitar a propagação do vírus. Certifiquem-se de que quando vocês comem ou quando viajam , lavem as mãos constantemente durante pelo menos 20 segundos com sabão. É muito, muito contagioso, por isso levem esta situação a sério e com cuidado“.

Coronavirus can make people nervous, but I want to reassure you all to stay calm. Don’t forget that handwashing is the most important thing you can do to protect yourself and others. For official NHS advice visit: https://t.co/zH7Ce2dRAw #coronavirus #COVID19 @NHSuk pic.twitter.com/Gr1SGRK5FE