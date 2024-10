F1: Lewis Hamilton lamenta qualificações frustrantes: “carro muda completamente”

Lewis Hamilton enfrenta problemas no W15 e George Russell sente-se confiante com carro antigo

Lewis Hamilton descreveu as sessões de qualificação deste ano como “frustrantes”, destacando uma “coisa muito estranha” no comportamento do seu Mercedes W15 durante o Grande Prémio da Cidade do México. Mesmo com as mais recentes atualizações no carro, Hamilton, que tinha sentido um bom equilíbrio na última sessão de treinos, ficou apenas em sexto lugar na grelha, atrás do companheiro de equipa, George Russell.

Após a qualificação, Hamilton explicou que, embora o carro estivesse em bom estado no TL3, o comportamento mudou drasticamente na qualificação: “O carro virou-se completamente do avesso.

Tem sido assim em todas as qualificações deste ano.” O inglês mencionou que o W15 apresentava movimentos irregulares, com o carro subindo e descendo cerca de 15 mm, o que comprometia a performance.

Com Russell usando um carro com especificações antigas após o acidente sofrido na sexta-feira, Hamilton vê na corrida de hoje, domingo uma oportunidade para comparar o desempenho dos carros. “Acredito que não conseguimos competir com os da frente, mas espero terminar a corrida e recolher bons dados”, afirmou Hamilton.

Russell, por outro lado, mostrou-se otimista com o seu desempenho, especialmente devido à recuperação após o acidente. “Ainda estamos com peças antigas, mas minha volta foi forte. Acredito que P5 seja o máximo possível”, comentou Russell, esperando que a corrida favoreça a equipa Mercedes.

FOTO MPSA Agency