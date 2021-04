F1, Lewis Hamilton: “Justiça para o George! As emoções que sinto são difíceis de descrever”

Lewis Hamilton reagiu através das suas redes sociais ao veredito de culpado do polícia acusado, Derek Chauvin, que viu confirmadas todas as acusações que sobre si recaiam, numa decisão histórica nos EUA, pois nunca até ontem um polícia norte-americano tinha sido culpado na íntegra a tudo o que sobre si pendia.

O júri norte americano considerou Derek Chauvin, culpado de três acusações: homicídio involuntário em segundo grau, homicídio em terceiro grau e homicídio involuntário em segundo grau.

Lewis Hamilton, como se sabe, tem sido um ativista muito ferveroso, e através das suas redes sociais, Hamilton escreveu: “Justiça para o George! As emoções que sinto neste momento são difíceis de descrever.

Derek Chauvin foi considerado culpado. Esta é a primeira vez que um oficial branco é condenado por matar um homem negro no Minnesota.

Isto é monumental, e desta forma a morte do George não foi em vão.

O resultado do julgamento de Derek Chauvin é o correto. Condená-lo pelas três acusações marca um novo amanhecer na luta pela justiça racial.

Este julgamento foi uma oportunidade para o sistema judicial responsabilizar Derek Chauvin pelos seus actos depois de ter tirado a vida de George Floyd.

Podemos agora respirar um suspiro de alívio coletivo por ter sido tomada a decisão certa, e por ter sido feita justiça.

Este resultado é uma vitória sombria para o George e para a sua família, mas mostra que os nossos esforços para promover a justiça não são em vão.

As vozes negras foram ouvidas e a ação está a acontecer. Quando estamos juntos, podemos fazer a diferença.

Mas isto é apenas um passo no caminho para uma sociedade mais igualitária. Desde a morte de George, muitos outros negros morreram às mãos da polícia e temos de assegurar que este ímpeto continue.

A luta ainda não acabou, e há mais a fazer, mas podemos considerar hoje um lampejo de esperança.

Os meus pensamentos e orações estão com a família de George. Espero que eles sintam uma sensação de paz a partir deste resultado”, escreveu Lewis Hamilton.