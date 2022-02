F1: Lewis Hamilton já voltou ao trabalho | AutoSport

Depois de ter regressado às redes sociais, as teorias do abandono de Lewis Hamilton perderam ainda mais força e desaparecerão à medida que os dias foram avançando. Nas redes sociais da Mercedes, nota-se que a mensagem é claramente de que Hamilton está de regresso e para ficar

A Mercedes confirmou à RacingNews365.com que Hamilton esteve na fábrica de Brackley. Segundo um porta-voz da equipa, Hamilton esteve com a equipa durante toda a segunda e terça-feira, na preparação da época de 2022. A Mercedes está preparada para lançar o seu carro 2022, o W13, no dia 18 de Fevereiro. Começa assim a confirmar o cenário da permanência do britânico na equipa, o que era o mais provável. Hamilton está em posição privilegiada para continuar a fazer história na F1, com a conquista do oitavo título em vista. O desaire em Abu Dhabi foi pesado, mas um novo ano traz novas esperanças.