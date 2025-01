F1: Lewis Hamilton já deu as primeiras voltas em Fiorano (vídeo)

Lewis Hamilton pilotou um monolugar da Ferrari pela primeira vez na pista de testes da equipa em Fiorano, fazendo as delícias dos fãs que se reuniram cedo para testemunhar a estreia do sete vezes campeão no SF-23 da Scuderia.

Com início às 9h16, hora local, Hamilton completou as voltas ao circuito de três quilómetros, utilizando inicialmente pneus de chuva devido às condições de frio e humidade, antes de mudar para pneus slicks. O carro apresentava as cores de 2023 e os logótipos dos novos patrocinadores, incluindo o UniCredit. Hamilton usou um capacete amarelo que recorda os seus primeiros dias na F1 com a McLaren e os seus primeiros anos na Mercedes.

IMAGE HISTORIQUE !⏳ Lewis Hamilton pilote une F1 Ferrari pour la première fois ! 👀 Les tifosi sont présents pour admirer ses premiers tours sur le circuit de Fiorano ! 🤩#F1 #Hamilton #Ferrari pic.twitter.com/YL7h3IWmei — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) January 22, 2025

Lewis getting in those laps as an official Ferrari driver 💪 pic.twitter.com/E8aX4ytG7A — Autosport (@autosport) January 22, 2025