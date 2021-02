F1: Lewis Hamilton já assinou, e vai criar uma fundação com a Mercedes

Lewis Hamilton e a Mercedes rubricaram finalmente um novo acordo, que tem apenas um ano de extensão, com outro de opção do lado do piloto. Se assim o desejar, o inglês pode prolongar o vínculo por mais uma temporada. Este novo contrato prevê igualmente um conjunto de cláusulas, entre elas, a criação de uma fundação de caridade, que a Mercedes diz que “terá a missão de apoiar uma maior diversidade e inclusão em todas as suas formas, no desporto automóvel”.

Para já, ainda poucas palavras: “Estou entusiasmado por ir disputar a minha nona temporada com os meus colegas de equipa da Mercedes”, disse Hamilton: “A nossa equipa conseguiu coisas incríveis em conjunto, até aqui, e estamos ansiosos por continuar a construir o nosso sucesso, enquanto procuramos melhorar continuamente, tanto dentro como fora da pista. Estou igualmente determinado a continuar a viagem que começámos, a de tornar o automobilismo mais diversificado para as gerações futuras e estou grato pelo facto da Mercedes ter sido extremamente recetiva ao meu apelo para abordar estas questões. Tenho orgulho em dizer que estamos a levar esse esforço ainda mais longe este ano, pois estamos a lançar uma fundação dedicada à diversidade e à inclusão no desporto. Estou inspirado por tudo aquilo que podemos construir juntos e mal posso esperar para voltar à pista em março”, disse Lewis Hamilton