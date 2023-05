F1: Lewis Hamilton interessado em experimentar NASCAR e Indycar | AutoSport

Lewis Hamilton não pensa em mudar-se da F1, mas admitiu que teria interesse em experimentar outros carros como os da NASCAR ou da Indycar. O piloto britânico tem curiosidade em perceber como são as máquinas americanas, apesar de não mostrar abertura para se mudar para outro campeonato.

Hamilton já experimentou um NASCAR, tendo trocado de máquinas com Tony Stewart em Watkins Glen em 2011, quando representava a McLaren. Mas o piloto de 38 anos ainda não experimentou um IndyCar. Mas Hamilton disse que não se importava de voltar a sentir as sensações de um NASCAR e de experimentar um Indycar:

“Fiz uma troca de carros com Tony Stewart há alguns anos, o que foi divertido. Adoraria experimentar um dia”, disse Hamilton aos jornalistas no Grande Prémio de Miami. “Não é um sonho para mim correr noutra série, mas sou um admirador e um fã das corridas e de outros desportos, por isso gosto sempre de tentar. “É uma oportunidade fantástica que tive de trocar com Valentino Rossi e experimentar uma mota de MotoGP. “E por vezes vejo a IndyCar. Adoraria experimentar um desses carros numa determinada altura. Não sou grande fã dos grandes ecrãs [do cockpit] que têm actualmente, mas gosto dos carros da velha guarda que têm, o som e o aspeto dos carros são bons.”

É provável que depois destas palavras, várias equipas da NASCAR e da Indycar tentem convencer o piloto britânico a dar uma volta num dos seus carros, pois o mediatismo desse teste seria tremendo. Mas a probabilidade de convencer Hamilton a deixar a F1 neste momento é muito baixa:

“Neste momento, o meu foco está apenas na Fórmula 1 e não tenciono sair tão cedo”, disse ele.