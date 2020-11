F1, Lewis Hamilton: “Infelizmente as pessoas não olham para o trabalho nos bastidores”

Lewis Hamilton conquistou o seu sétimo título de campeão do mundo no fim de semana passado, mas ainda existe a opinião de que Hamilton só vence devido a ter o melhor carro da grelha.

Ao motorsport.com, Hamilton explicou: “Infelizmente as pessoas não olham para o trabalho nos bastidores. Estou sempre dentro do que vai ser o próximo carro e quais são as suas limitações. Às vezes vou ao túnel de vento perguntar ao diretor da aerodinâmica para me mostrar os problemas no carro para conseguir ultrapassá-los”.

“Repara que eu coloco muita pressão na equipa para ter o balanço aerodinâmico que quero. A equipa faz as simulações e depois diz-me qual a melhor solução para o teu carro. Também aprendo muito com as pessoas da equipa. Faço muitas perguntas e às vezes também estou errado. Mas isso é normal e tens de aprender com isso. Cada vez mais esta equipa tem ideias ‘fora da caixa’. Esse é um dos elementos que nos ajuda a melhorar”, disse Hamilton.