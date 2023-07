F1, Lewis Hamilton “Há algo errado com o carro em Silverstone…” | AutoSport

Lewis Hamilton assegura que há qualquer coisa de errado com o seu Mercedes em Silverstone. Depois da esperança que foi a prestação no Canadá, onde chegaram quase a ‘chatear’ a Red Bull, e da frustração na Áustria com o mau desempenho, as esperanças que o carro se portasse bem melhor no Grande Prémio da Grã-Bretanha eram grandes, mas depois de dois treinos livres, as coisas estão para lá de mal: “Não consigo manter o carro na pista, não vira”.

Depois de terem feito um programa distinto no TL1, ao não utilizar uma única vez os pneus mais macios, fizeram-no à tarde no TL2, mas nenhum dos pilotos conseguiu um tempo de registo, ficando ambos fora do top 10. George Russell terminou em 12º e Hamilton em 15º: “Não importa o que façamos, continua a ser um carro difícil de conduzir. Numa única volta não senti qualquer melhoria com os pneus, o que mostra que algo está errado. Em stints longos não pareceu ser muito mau, pelo menos isso é positivo. O carro é como se fosse de um extremo ao outro do espectro, desde a travagem à entrada da curva, ao meio e à saída de cada curva”, disse.

