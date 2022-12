F1, Lewis Hamilton: “George Russell foi o reforço perfeito” | AutoSport

George Russell foi a cara nova da equipa Mercedes em 2022. Lewis Hamilton não tem poupado elogios ao seu novo colega de equipa e considera que o risco de um confronto interno é baixo.

Russell é um dos grandes talentos da nova geração. Este ano teve, finalmente, a oportunidade que tanto desejava, pilotando pela Mercedes, ao lado de um dos seus ídolos de infância, Lewis Hamilton. O heptacampeão do mundo elogiou Russell e a sua entrada na equipa, mas desvalorizou as hipóteses de um confronto interno entre os dois:

“Vi o que ele [Russell] fez na Williams, o que já era impressionante”, disse Hamilton, citado por motorsport-total.com. “E este ano ele superou-se a si próprio. O que ele fez este ano foi realmente impressionante. Ele tirou o máximo proveito do carro em todas as corridas. Em anos anteriores ele esteve connosco cada vez mais vezes e já conhecia os engenheiros. Isso facilitou-lhe a adaptação. Ele foi o reforço perfeito para a nossa equipa e trouxe muita energia positiva. Comunicamos bem um com os outro em condições de igualdade e temos muito respeito mútuo”.

“Não acredito que vá acontecer instabilidade. Tenho experiência suficiente e estou com esta equipa há tanto tempo que consigo lidar com este tipo de desafios. Não será um problema”, disse Hamilton.